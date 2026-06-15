Mercato Bologna – La situazione in uscita

E' il primo indiziato a partire dopo quattro anni di Bologna e il contratto in scadenza nel 2027. Lo cerca la Premier League, soprattutto il Bournemouth, ma anche l'Italia, con Juve e Roma sulle sue tracce. Fino a metà luglio c'è la clausola da 28 milioni di euro, che difficilmente qualcuno pagherà data la scadenza tra un anno, mentre dopo il mondiale dovrebbe concretizzarsi la cessione con una asticella minima a 20 milioni di euro. Chissà che l'arrivo di Carnevali alla Juve, grande amico di Fenucci, non possa agevolare la situazione.