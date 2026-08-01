Il presidente Saputo e il sindaco Lepore hanno scritto una lettera al ministro Abodi: Bologna torna in corsa per Euro 2032
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La lettera
“Il Comune ed il Bologna Calcio comunicano che il Bologna Football Club 1909 S.p.A ha avviato nel corso degli ultimi mesi la predisposizione di un apposito progetto per realizzare uno Stadio multifunzionale, di nuova costruzione, con capienza superiore a 30.000 spettatori, compreso nell’ambito del territorio urbanizzato comunale, in grado di essere eseguito osservando i requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare gli Europei nel 2032, nei tempi previsti dalla UEFA”. E’ questo il passaggio principale della lettera, a firma del sindaco Matteo Lepore e del Presidente Joey Saputo, inviata nrlla serata di ieri al Ministro per lo Sport Andrea Abodi avente come oggetto la “richiesta di inserimento del nuovo Stadio del Bologna F.C. nel piano d’intervento ex art. 9-ter, comma 2, D.L. 26 giugno 2025, n. 96”.
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