Torna a muoversi il mercato attorno a Thijs Dallinga. Il Bologna valuta, perché con l'arrivo di Dovybk, che tra l'altro è reduce da una stagione difficile, l'olandese rappresenterebbe la seconda scommessa dell'attacco. Forse un rischio troppo elevato.

E allora si riaprono le vie del mercato. Il Valencia starebbe tornando sull'olandese, ma in Francia c'è il Lens, che sarebbe pronto a rivitalizzarlo memore delle tanti reti segnate da Dallinga al Tolosa. In Germania si è invece palesato il Werder Brema, a caccia di rinforzi offensivi. I costi? Dallinga è stato pagato circa 15 milioni, significa che a bilancio è rimasto un costo di 8-9 milioni dopo due anni di ammortamento, cifra minima per cui non effettuare una minusvalenza. Cedendo Dallinga servirebbe un sostituto. Fumato Espì, andato al Real, il Bologna è segnalato su Evan Ferguson, Marc Guiu, Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti.