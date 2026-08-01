Non sarebbe tramontata l'idea di fare un secondo innesto di mercato a centrocampo. Anzi. Da qui si potrebbe pensare a un ritorno di fiamma della pista Peer Koopmeiners.

Secondo il Resto del Carlino, il mediano olandese, fratello di Teun, avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo dell'Az Alkmaar e questo potrebbe rappresentare un segnale chiaro di mercato. Chissà, allora, che il Bologna non torni in lizza per il centrocampista olandese. L'Az ha comunque rifiutato recentemente 13 milioni dal Club Bruges. Il nome nuovo arriva invece dalla Spagna, segnalato ieri anche qui su TBW. Piace il serbo Stefan Dodzic, che ha passaporto comunitario essendo nato a Montpellier e gioca nell'Almeria. Il fatto che abbia passaporto è fondamentale perché con Alhassane e Amondarain il Bologna ha già finito gli slot.