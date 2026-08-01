Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco i marcatori per il Bologna nella prima di due amichevoli in programma oggi contro il Cambuur. Tedesco ha schierato in avvio Skorupski, Zortea, Helland, Casale e Alhassane dietro, in mezzo Moro, Pobega e Bernardeschi, mentre davanti Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, con Dovbyk che ha proseguito il suo programma di allenamenti. Dal 62' dentro tutti i ragazzi della primavera. Di seguito il tabellino.

BOLOGNA: Skorupski (62′ Franceschelli); Zortea (62′ Briguglio), Helland (62′ De Luca), Casale (62′ Jaber), Alhassane (62′ Kujrakovic); Moro (46′ Libra), Pobega (62′ Baldini), Bernardeschi (62′ Krasniqi); Orsolini (62′ Negri), Odgaard (62′ Lo Monaco), Cambiaghi (62′ Toroc). All.: Tedesco.

CAMBUUR: Jansen; Van de Pavert, Amofa, Baouf, Jetten; Kooistra (62′ Eerhart), Souren, El Arguioui (62′ Bruinsma), Hamache (65′ Look); Henstra, Vink. All.: Plat.

ARBITRO: Bruschi.

MARCATORI: 20′ Odgaard (B), 52′ Cambiaghi (B), 60′ Vink (C), 75′ Lo Monaco (B).

AMMONITI: Baouf (C).