Due test oggi a Casteldebole, uno alle 11 e uno alle 17 per il Bologna di Domenico Tedesco. Una scelta dettata dalla volontà di dare minutaggio a tutti contro il Cambuur, squadra neo promossa in Eredivisie ma certamente più avanti nella preparazione dato che il campionato prenderà il via nel prossimo weekend.

A livello tecnico la sfida vale quella con l'Iraklis, ma fisicamente sarà invece un bel banco di prova perché gli olandesi saranno inevitabilmente più brillanti. Tedesco dovrebbe schierare due undici diversi, ma mancheranno Heggem e Lucumi reduci dal mondiale, mentre rientreranno nelle rotazioni Moro e Ferguson. In campo anche Mikel Amondarain, che giocherà la sua prima partita in maglia rossoblù prima di tornare in Argentina settimana prossima per il visto. Assente, invece, Artem Dovbyk. Il centravanti va gestito in questa prima fase e oggi sarebbe un rischio schierarlo in campo. Proseguirà gli allenamenti per riacquistare condizione fisica e probabilmente giocherà uno spezzone della prossima amichevole col Pisa.