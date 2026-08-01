'Intoccabile. Almeno per ora. Cosa dovrebbe accadere da qui in avanti affinché Thijs Dallinga dovesse finire sul mercato? Cambiare certi scenari' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Il quotidiano spiega oggi la situazione in casa Bologna che potrebbe far rimanere Thijs Dallinga. Il cambio allenatore, per esempio, ha modificato tutto. Con Vincenzo Italiano, l'olandese avrebbe chiesto la cessione, e viceversa, il rapporto tecnico era arrivato alla fine, ma con l'arrivo di Tedesco oggi Thijs sarebbe pronto a contendersi il posto con Dovbyk ed è felice a Bologna. Ma se una società facesse una proposta economica per lui? Ovviamente il club e Thijs prenderebbero in esame questa opportunità, ma va detto che il Bologna avrebbe poi bisogno di trovare un sostituto e di certo Sartori e Di Vaio non se ne stanno mani in mano, tuttavia acquistare un attaccante buono a cifre contenute è molto difficile. Da qui la possibilità, neanche tanto remota, che l'ex Tolosa possa restare.