1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

La speranza di un impianto moderno

La lettera d'intenti per la costruzione di uno stadio nuovo tiene viva la speranza, per i tifosi, di avere un impianto moderno e funzionale. Un tetto sopra la testa, sia d'inverno che d'estate (con queste temperature anche le partite di maggio...), magari un seggiolino riscaldato, bagni meno fatiscenti, ristorazione, insomma tutto quello che una partita di calcio richiede a corredo di una giornata da passare con la squadra del cuore, gli amici e la famiglia. Questa dovrebbe essere la priorità: dotare i tifosi di una struttura accogliente. In seconda battuta ci sono certamente i ricavi, utili a generare risorse in più per il club e da investire laddove si ritiene necessario. Dopo aver perso dieci anni dietro al Restyling del Dall'Ara, ipotesi che il Bologna avrebbe dovuto abbandonare dopo la pandemia, adesso si potrebbe davvero arrivare a dama.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3