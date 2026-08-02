Tra via Stalingrado e via Michelino dovrebbe sorgere il nuovo stadio del Bologna. Il primo atto formale è andato in scena con il comunicato congiunto tra Bfc, Bologna Fiere e Comune di Bologna.

Bologna si iscrive dunque alla corsa per Euro 2032 e prova la strada di un impianto nuovo, con il sì del sindaco Lepore. Ora, però, andranno trovate le risorse. Il Comune non ne metterà, essendo la struttura privata. I costi potrebbero essere superiori a quelli del Restyling, perché l'idea è costruire una struttura polifunzionale e si rischia di salire sopra quota 200 milioni di euro. Per quanto riguarda i tempi, bisognerà ovviamente fare prima del 2032 e il sindaco attende dai due soci il piano finanziario entro due mesi. Lo stadio dovrebbe avere capienza di circa 35 mila posti. Per quanto riguarda il Dall'Ara, se venisse dismesso da stadio per il Bologna, si parla di un parco sportivo e di una riqualificazione del quartiere.