Parte la corsa ai finanziatori, cioè trovare il piano finanziario per fare il nuovo stadio. Trovata l'area, Bologna Fc, Bologna Fiere e Comune di Bologna dovranno entro ottobre arrivare a una quadra economica dell'affare.

Repubblica fa i conti della possibile operazione. Il nuovo stadio, per come pensato, costerebbe di più del Restyling del Dall'Ara. Sarà uno stadio cabriolet, retrattile come il Bernabeu, una struttura polifunzionale che verrà a costare più di 200 milioni di euro. L'idea di un impianto all'avanguardia presenta costi elevati, mentre una struttura 'normale' costerebbe meno e in quel caso i soldi ci sarebbero già. Da qui ottobre, dunque, servirà trovare la somma necessaria a costruire l'impianto e le parti in causa, dopo la fine del progetto restyling, mantengono prudenza. Finanziamenti dal Governo? Forse sì per Euro 2032, ma non decisivi. Si parla di 25-30 milioni di euro. L'area è quella fieristica, in forte espansione, collegata con i mezzi e con la possibilità di coinvolgere altre realtà nell'operazione.