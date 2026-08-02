Jhon Lucumi aspetta la Juve. Il Como sembra aver virato definitivamente su Chalobah e aspetta una risposta dal Chelsea, mentre i bianconeri potrebbero cedere Gatti e reinvestire sul colombiano.

Si rischia il braccio di ferro, scrive oggi il Resto del Carlino, perché il Bologna ha fatto sapere alla Juve che la proposta da 18 milioni, recapitata durante il mondiale, non basterà. In Turchia, invece, preme il Galatasaray, che avrebbe contattato nuovamente l'entourage del calciatore con una proposta da 4 milioni annui. Ad oggi, però, Lucumi non ha cambiato idea e aspetta la Juve, perché vuole un club che possa consentirgli di lottare per il titolo nazionale ed essere protagonista anche in Europa. Lucumi è atteso martedì per i primi allenamenti in gruppo alla ripresa dei lavori a Casteldebole, mentre il Bologna attende un rilancio della Juve per poter accontentare il giocatore.