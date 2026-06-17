Da Gabriel a Miretti, da Koopmeiners a Ferguson: i nomi per il mercato in entrata
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Tiago Gabriel
Il Bologna, come noto, deve trovare un sostituto di Jhon Lucumi e il nome di Tiago Gabriel è da tempo sui taccuini della coppia Sartori e Di Vaio. Il problema è che il giovane difensore del Lecce è uno dei pezzi pregiati del mercato e può generare una corposa plusvalenza per il bilancio dei salentini. Lo cerca per esempio il Bournemouth, che è pure sulle tracce di Lucumi, e per acquistarlo potrebbero volerci ben più di 10 milioni di euro. Appare una pista difficile.
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