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Tiago Gabriel

Il Bologna, come noto, deve trovare un sostituto di Jhon Lucumi e il nome di Tiago Gabriel è da tempo sui taccuini della coppia Sartori e Di Vaio. Il problema è che il giovane difensore del Lecce è uno dei pezzi pregiati del mercato e può generare una corposa plusvalenza per il bilancio dei salentini. Lo cerca per esempio il Bournemouth, che è pure sulle tracce di Lucumi, e per acquistarlo potrebbero volerci ben più di 10 milioni di euro. Appare una pista difficile.

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