Da Koopmeiners a Raskin, passando per Delorge e James: serve un centrocampista
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Peer Koopmeiners
Primo vero obiettivo di mercato del Bologna a centrocampo. Remo Freuler è al mondiale e oggi gli scade il contratto, per cui le possibilità che rimanga si riducono all'osso e il Bologna deve farsi trovare pronto, con un paio di investimenti in mezzo. Tentativo per Peer Koopmeiners da 10 milioni più il 30% sulla futura rivendita, no dell'Az Alkmaar che per ora tiene duro e chiede almeno 15 milioni. Nel corso del mercato, però, potrebbero abbassarsi i prezzi come successe per Jasper Karlsson.
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