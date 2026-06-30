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Peer Koopmeiners

Primo vero obiettivo di mercato del Bologna a centrocampo. Remo Freuler è al mondiale e oggi gli scade il contratto, per cui le possibilità che rimanga si riducono all'osso e il Bologna deve farsi trovare pronto, con un paio di investimenti in mezzo. Tentativo per Peer Koopmeiners da 10 milioni più il 30% sulla futura rivendita, no dell'Az Alkmaar che per ora tiene duro e chiede almeno 15 milioni. Nel corso del mercato, però, potrebbero abbassarsi i prezzi come successe per Jasper Karlsson.

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