Si potrebbe restringere a pochi nomi la lista per l'attacco del Bologna. In uscita, come noto, c'è Thijs Dallinga, che dopo un biennio difficile potrebbe essere ceduto all'estero, con Valencia, Lione e Panathinaikos sulle sue tracce. Richiesta del Bologna? Almeno 10 milioni di euro.

In caso di cessione, ovviamente, servirebbe un sostituto, in teoria con il ruolo di vice Castro, sperando che la Premier League non faccia traballare il Bologna con una offerta importante. Uno dei nomi in cima alla lista di mercato di Sartori e Di Vaio è sicurament Kieron Bowie del Verona (costo 10 milioni), ma non è l'unico. In Belgio piace Kevin Rodriguez dell'Union Saint Gilloise, ma soprattutto Robin Minisola, classe 2006 belga in forza al Genk. Cresciuto calcisticamente in Belgio, Minisola nell'ultima stagione si è messo in mostra con 5 gol e 3 assist in 41 partite tra tutte le competizioni, attirando gli scout del Bologna, che lo seguono da tempo, ma anche quelli della Premier, con Everton e Nottingham sulle sue tracce. Il Genk per cederlo vuole andare in doppia cifra e provare a sfiorare i 20 milioni di euro. Se fosse così la quotazione rischierebbe di essere fuori portata per i rossoblù