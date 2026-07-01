Come avevamo scritto abbondantemente prima del 30 giugno, il Bologna non ha speso i 14 milioni richiesti dalla Juventus per Fabio Miretti e ora sta dirottando le proprie risorse su altri profili. Non significa chiudere definitivamente l'ipotesi che porta al mediano bianconero (magari accessibile ad agosto in prestito con riscatto), ma in questa fase di mercato il Bologna sta guardando altrove e così sale di quota il giovane Ognjen Ugresic, diciannovenne del Partizan Belgrado.

I due club hanno avviato i discorsi e le trattative, perché il Bologna vuole anticipare la concorrenza europea e prospettare al giocatore un percorso di crescita importante, fattore che spesso risulta determinante per poi aprirsi in futuro anche ai top club. La valutazione iniziale del Partizan è di 10 milioni, cifra ritenuta alta dal Bologna, ma i rapporti tra i due club sono buoni dall'operazione di Mihajlo Ilic e c'è la possibilità di far abbassare la richiesta. Si parla infatti di una cifra di circa 8 milioni, comprensiva di bonus, più una percentuale sulla rivendita, proposta che potrebbe fare breccia considerando che il Partizan è sotto fair play finanziario. Ugresic è un profilo che Sartori e Di Vaio seguono da circa un anno e sono convinti delle sue potenzialità, anche suffragate dai numeri e non solo dalle prestazioni viste direttamente sul campo: 56 partite e 11 gol con la maglia del Partizan sono un buon biglietto da visita.