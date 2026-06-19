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Jhon Lucumi non il primo obiettivo

Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza di un interessamento concreto della Juventus per Jhon Lucumi, con tanto di prima offerta da 15 milioni di euro. Si riparla, inoltre, di un asse Juve-Bologna, facilitato dall'arrivo in bianconero di Giovanni Carnevali. Proviamo dunque a fare chiarezza. Partiamo dal colombiano, su cui vige una clausola da 28 milioni di euro fino al 15 luglio. Lucumi è primo obiettivo del Bournemouth, ma non ancora della Juve, che invece ha individuato in Kim del Bayern, ed ex Napoli con Spalletti, il rinforzo ideale. La situazione è chiara: il Bologna continuerà a chiedere la clausola fino al 15 luglio, mentre dal giorno dopo l'asticella è fissata a 20 più bonus.

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