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Ognjen Ugresic

Continuano i discorsi tra Partizan Belgrado e Bologna per Ognjen Ugresic, ma attenzione al forte inserimento del Sassuolo, che starebbe per cedere Thortsvedt alla Fiorentina e andrebbe poi a reinvestire in entrata. I serbi erano partiti da una valutazione superiore ai 10 milioni di euro, ma i paletti del fair play finanziario consiglieranno una cessione a cifre inferiori e il Bologna si è spinto a 7-8 milioni più una corposa percentuale sulla rivendita. Serve però chiudere in fretta prima che altri club possano inserirsi. Il Sassuolo ci prova: Sartori e Di Vaio dovranno convincere i piani alti ad allargare un po' i cordoni della borsa.

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