Nuova traccia per la difesa del Bologna e viene dalla Spagna. L'area tecnica rossoblù sarebbe interessata al gioiellino della Castiglia del Real Madrid Victor Valdepenas.

Difensore centrale e capace di fare anche il terzino sinistro, Valdepenas è un classe 2006 e il Bologna si sarebbe inserito nella partita con una intuizione di mercato per cercare di prendere un prospetto interessante e futuribile. Nell'ultima stagione ha giocato 37 partite, ma è già stato convocato in prima squadra sia in Liga sia in Champions League e pure l'Eintrach ha mosso alcuni passi: c'è concorrenza. Il Bologna medita il grande colpo, lo sostiene l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che specifica, però, quanto segue: 'Il Real Madrid non ha ancora dato alcuna apertura a una sua eventuale partenza. Dalla capitale spagnola non sono state fissate le condizioni né le formule per la cessione'.