E' forte la traccia Ognjen Ugresic per il Bologna, soprattutto dopo che la società serba, per voce del diesse Petrovic, ha annunciato la probabile uscita del centrocampista.

Ugresic, diciannove anni, è corteggiato da mezza Europa, partendo da Newcastle e Feyenoord, passando per Torino e Sassuolo in Italia, ma il Bologna ha già recapitato la propria offerta da 7-8 milioni di euro più percentuale sulla rivendita. La distanza tra le parti resta, ma non sembra incolmabile e per il Carlino non è da escludere un lavoro sotto traccia in queste ore da parte di Sartori e Di Vaio per arrivare al blitz decisivo. Negli ultimi giorni si era parlato dell'esistenza di una possibile clausola rescissoria sul cartellino del giocatore da 15 milioni di euro, ma a Casteldebole non risulta. Insomma, si sta per arrivare alla stretta finale e il Bologna è in corsa.