Il Bologna prova a chiudere la partita per Ognjen Ugresic, mediano diciannovenne del Partizan Belgrado. L'offerta di 8 milioni più percentuale sulla rivendita sta facendo riflettere i serbi.

La trattativa c'è e procede, anche se c'è la concorrenza del Sassuolo, ma il Bologna conta di potercela fare e ieri sono arrivati segnali interessanti dalla Serbia. Il diesse del club Radoslav Petrovic ha ammesso la possibilità della partenza di Ugresic: "Sia lui che Dragojevic potrebbero lasciare presto il club. C'è un forte interesse per loro", le sue parole. Su Ugresic c'è ovviamente il Bologna, che ha fatto la sua proposta e attende la risposta del Partizan. Per Gazzetta, inoltre, non risulta che sul cartellino del centrocampista ci sia una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.