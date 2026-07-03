Il budget di mercato del Bologna sarà costruito dalle cessioni e in entrata si chiuderà il profilo per cui si riuscirà a ottenere un incastro economico favorevole. Si lavora a Ugresic, a Delorge, a De Vlieger, tutti nomi già fatti ma i per i quali ancora non c'è la fumata bianca.'Ormai è evidente come Joey Saputo abbia imposto una notevole ristrettezza dal punto di vista del budget' scrive oggi Claudio Beneforti. Significa, secondo il collega, imporre a Sartori e Di Vaio di dover fare di necessità-virtù. Il rischio, ovviamente, è di perdere le prime, seconde e le terze scelte, dovendo fare affidamento su altri piani in base alle disposizioni economiche utilizzabili. Poco importa, sostiene il quotidiano, oggi è necessario mettere a disposizione del nuovo tecnico un mediano sufficientemente affidabile, soprattutto che non costi molto. Inoltre, un profilo che tra un paio di anni consenta di fare una grossa plusvalenza. E' il mercato nel segno dell'autofinanziamento. In pratica, mercato di idee e non di soldi.