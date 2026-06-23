Il Bologna torna forte su Kieron Bowie, notizia che possiamo confermare e che è stata rilanciata questa mattina da Gazzetta dello Sport. Lo scozzese del Verona piace in caso di partenza di Thijs Dallinga.

Il club rossoblù ragiona sull'uscita dell'olandese, pagato circa 15 milioni, con Valencia e Lione sulle sue tracce, ma serve inquadrare la formula e la cifra di cessione: difficilmente il Bologna cederà sotto i 10 milioni di euro, ma dopo un biennio il progetto attorno a Thijs sembra in procinto di chiudersi. Per questo Sartori e Di Vaio stanno sondando il mercato e sono tornati su Bowie. giocatore entrato in lista quando ancora sulla panchina c'era Vincenzo Italiano. La punta scozzese del Verona, abile in area ma anche nel gioco di raccordo con la squadra, piace al neo tecnico Domenico Tedesco e sono stati riallacciati i contatti con tra i due club per capire i margini di manovra. Sul giocatore anche il Cagliari, mentre gli scaligeri non vogliono cederlo sotto prezzo e chiedono circa 10 milioni di euro. Il Bologna può fare l'operazione solo a fronte della cessione di Dallinga.