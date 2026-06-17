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Jhon Lucumi

E' il principale indiziato a partire e stanno arrivando le prime offerte. Oltre al Bournemouth, che ha intensificato i contatti, soprattutto sull'ingaggio, nelle ultime ore si sarebbe mosso il Besiktas di Italiano, con una offerta da 12 milioni più bonus per arrivare a 15, ma ritenuta ancora bassa dal Bologna che vuole incassarne almeno 20. Difficile che qualche club possa arrivare alla clausola da 28 milioni, a un anno dalla scadenza, ma il club rossoblù non vuole scendere troppo con l'asticella. In Italia ci sono Juventus e Roma.

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