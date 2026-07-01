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La multa Juve

Verrebbe da scrivere che il fair play finanziario è un po' come la Corazzata Potemkin, parafrasando Fantozzi. Sono arrivate ieri le disposizioni della Uefa sull'operato delle varie società e sono interessanti, quando si vanno a leggere le sanzioni per chi ha sgarrato. Su Gazzetta veniva quantificato in 381 milioni il passivo aggregato della Juventus dal 2022 al 2025, un dato che ha portato il bilancio bianconero a sforare i paletti del fair play e a entrare nel settlement agreement, ma il risultato finale è stata una multa di 6 milioni da pagare subito, a cui si aggiungono altri 14 milioni con la condizionale se la Juventus sgarrerà ulteriormente. Viene da chiedersi perché un proprietario debba stare nei parametri a fronte di sanzioni poco punitive e che di fatto non incentivano, per ora, a stare dentro le regole.

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