E' la settimana di un nuovo importante aggiornamento tra il Bologna e gli agenti di Riccardo Orsolini per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.

Orso ha passato le vacanze negli States e deve dare una risposta all'offerta dei rossoblù, in essere dall'autunno, per circa 2.5-3 milioni di euro all'anno, bonus compresi, fino al 2029 con opzione per il 2030. Per ora il numero sette non ha fornito risposta, ma il Bologna vuole conoscere le sue intenzioni per stabilire le strategie di mercato. In caso di mancato rinnovo, infatti, il club dovrebbe pensare alla cessione, per evitare il parametro zero, e poi cercare un sostituto che possa alternarsi con Federico Bernardeschi sulla fascia destra. Il Bologna sente di aver proposto il massimo possibile a Orso nei parametri imposti sugli ingaggi, resta il tetto massimo sui 2.5 milioni, e toccherà al giocatore sciogliere le riserve e capire cosa vorrà fare da grande: diventare bandiera del club oppure aprirsi ad offerte più ricche dal mercato. In settimana nuovi colloqui in cui il Bologna vorrà una risposta chiara.