Potrebbe complicarsi per il Bologna la pista verso Jorge Salinas, terzino sinistro classe 2007 del Racing Santander fresco di promozione in Liga.

Sartori e Di Vaio si sono attivati sul nativo di Santander, ritenuto il profilo ideale da inserire in rosa come vice Miranda e con prospettive di diventare titolare in futuro, dato che il contratto di Juan scadrà nel 2028 (tra un anno si ripresenterà la stessa situazione di Jhon Lucumi). Sul Salinas, però, ci sono diversi club europei, anche in Premier, ma soprattutto il Barcellona, che vuole anticipare la concorrenza e assicurarsi un futuro prospetto. La situazione anche per i catalani non è semplice, perché da oggi sul cartellino di Salinas, secondo fonti spagnole, scatterebbe una clausola rescissoria da 16 milioni di euro, cifra sotto la quale il Racing per ora non intende andare per sacrificarlo. Una asticella complicata soprattutto per il Bologna, che oggi come oggi non potrebbe imbarcarsi in un tale investimento.