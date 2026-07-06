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Ognjen Ugresic

Bologna contro Sassuolo e Feyenoord per Ognjen Ugresic. Prima notizia: il giocatore è dichiaratamente in uscita, infatti il Partizan non lo ha convocato per l'amichevole contro il Neftchi per evitare infortuni che possano compromettere la plusvalenza. Il Bologna c'è sopra da tempo e avrebbe il sì del giocatore alla destinazione, ma a livello di proposta economica Feyenoord e Sassuolo sarebbero avanti. I rossoblù stanno provando ad agire con la percentuale sulla rivendita, ma non è detto possa bastare. Servirebbe un piccolo-grande sforzo...

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