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Serve pazienza

Ansia sul mercato, i tifosi vogliono acquisti ma per ora il Bologna naviga senza nuovi innesti in vista del ritiro di Valles. Della situazione del mercato rossoblù ha parlato il collega di Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite:

“E’ chiaro che in questo momento tutti si aspettano degli ingressi ma io non abbraccio il disfattismo attuale. Oggi non essendoci una coppa da giocare in settimana, le considerazioni vengono fatte con più accortezza, ma questo non vuole dire che il Bologna sia diventato incompetente. Quest’anno sarà necessario attendere un po’ di più. C’è meno fretta rispetto all’anno scorso, ma i giocatori arriveranno e a centrocampo c’è massima attenzione. Sono tutti nomi reali quelli usciti”.

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