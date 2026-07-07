Il mercato in entrata del Bologna ancora non si è mosso e il Corriere dello Sport Stadio resta molto critico sulla situazione attuale in casa rossoblù.

Intanto, Claudio Beneforti ha parlato anche dell'addio di Vincenzo Italiano. In sostanza, l'ex tecnico se ne sarebbe andato avendo capito che Saputo non avrebbe fatto investimenti e temendo un arretramento competitivo del Bologna. Una situazione che pare confermata ora, con un mercato in entrata fermo nonostante da tempo si fosse a conoscenza della volontà di Remo Freuler di andarsene. Il Bologna lo sapeva da mesi e Stadio si chiede come mai abbia non già acquistato un sostituto. Stesso discorso per Lykogiannis, anche lui a scadenza di contratto. E come ogni estate torna in auge Thiago Motta e quella famosa sfuriata di Utrecht. Tedesco dovrebbe tenere conto del comportamento di Thiago: se a Domenico qualcosa non torna lo faccia presente subito. Si ottiene di più e si responsabilizza la società.