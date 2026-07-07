Apre con il titolo 'Auguri, Domenico' oggi il Corriere dello Sport Stadio. Per il nuovo tecnico tanti nodi da risolvere e il rischio di perdere giocatori importanti.

Il rinnovo di Orsolini non si sblocca, poi uno tra Castro e Rowe potrebbe essere ceduto e la linea di Saputo è chiara: prima le cessioni. 'Il nuovo anno comincia oggi a Casteldebole, che poi sia anche l’inizio di un nuovo ciclo lo dirà il tempo, che è sempre galantuomo e non nasconde né propositi né ambizioni' scrive Claudio Beneforti. Oggi si raduna il Bologna, ma ancora non ci sono stati innesti dal mercato e i nodi per il tecnico di Rossano sono tanti. Si parte dalla porta dove Skorupski e Ravaglia non vogliono alternarsi, poi ci sono da gestire le cessioni, partendo da quella di Lucumi, ma attenzione a Cambiaghi, Castro e Rowe che oggi ci sono ma domani potrebbero essere sacrificati. Senza dimenticare i rinnovi. Orsolini non ha ancora firmato e a Freuler è scaduto il contratto il 30 giugno.