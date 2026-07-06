C'è una questione da risolvere per il Bologna, il ruolo di terzino destro. Zortea e De Silvestri rimarranno nelle rotazioni, ma per la titolarità Sartori e Di Vaio devono valutare cosa fare con Emil Holm.

Lo svedese è rientrato a Bologna dopo il prestito alla Juve, che ha deciso di non riscattarlo, e già nei giorni scorsi si è fatto fotografare assieme al proprietario di un noto ristorante cittadino, segno che da domani lo svedese sarà a disposizione. Rimarrà? Dipende. L'idea sembra quella di separarsi e gli agenti sono al lavoro per trovare squadra, ma come sempre saranno le offerte a costruire il mercato. Se ne arrivasse una vantaggiosa il Bologna potrebbe procedere alla cessione, altrimenti la situazione potrebbe evolvere. A quel punto servirebbe un sostituto e la dirigenza rossoblù sta tenendo d'occhio Rafik Belghali, uno dei pochi a salvarsi nella disastrosa stagione del Verona. Per l'esterno algerino due gol in 29 partite nell'ultima stagione e la convocazione al mondiale. L'Hellas per ora vuole monetizzare e chiede circa 10 milioni di euro.