Il Bologna inizia davvero a fare sul serio. Nei giorni scorsi primi summit di mercato tra Sartori e Tedesco, ma oggi si riprende, anche con il ritorno a Casteldebole dell’amministratore delegato Claudio Fenucci.

Si cerca di imbastire la strategia di mercato, soprattutto in entrata dove verrà fatto il punto sulle trattative in essere. Ognjen Ugresic resta sullo sfondo, ma attenzione al Sassuolo, che si è messo a caccia del diciannovenne del Partizan Belgrado e rischia di soffiarlo al Bologna. Restano in piedi altre soluzioni. Ci sono ancora Mathias Delorge e Tibe De Vliger del Gent, mentre appare un binario morto la trattativa con l’Az Alkmaar per Peer Koopmeiners. In uscita c’è invee Pyythia che è conteso da Modena e Sudtirol.