'Nel segno di Sinisa. Tra Vukovar e Kikinda dove sono nati Mihajlovic e Ognjen Ugresic ci sono poco meno di 180 chilometri e due ore di viaggio' scrive oggi Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport Stadio.

Il Bologna, forse, si avvicina a Ognjen Ugresic, mediano diciannovenne del Partizan Belgrado e che Sartori e Di Vaio hanno individuato come possibile rinforzo in mezzo al campo, ma per ora l'accordo economico tra i club e serve uno sforzo. Però, il nome di Sinisa riecheggia nella mente di Ugresic che preferirebbe Bologna a Feyenoord e Sassuolo, due società che oggi offrono di più rispetto ai rossoblù. Nove volte su dieci decide il calciatore la destinazione, ma solo se i numeri sono simili mentre in questo caso la differenza di offerte sarebbe sostanziale. In sintesi, c'è il rischio che qualcuno possa battere il Bologna in questa corsa, come successo con Romano, ovvero offrendo di più subito per il cartellino rispetto al 20% che il Bologna ha proposto sulla rivendita.