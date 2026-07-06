Il mercato in entrata deve ancora partire, ma la vera domanda che si pongono i tifosi del Bologna è: rimarranno Castro e Rowe? Per il Resto del Carlino solo uno dei due resterà rossoblù.

Su entrambi ci sono gli interessamenti della Premier League, il mercato più ricco, e l'intenzione del Bologna di trattenerli si scontra con il possibile tenore dell'offerta: il quotidiano fissa l'asticella a quota 40 milioni. Si sa, il Bologna di fronte a proposte di quell'ordine di grandezza si siede al tavolo delle trattative e significa che uno dei due rischia di essere ceduto. Il Carlino specifica che 'non c'è smania di vendere', ma sarà il mercato a indirizzare le strategie e una offerta da 40 milioni per uno dei due porterà probabilmente il club a incassare. Meglio privarsi della fantasia di Rowe o della presenza in area di Castro? Si chiede Massimo Vitali.