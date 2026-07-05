Dalla Scozia si continua a spingere per l'eventuale ritorno di Lewis Ferguson ai Glasgow Rangers, ma il Bologna vuole continuare a puntare su di lui e il neo tecnico Domenico Tedesco attende di conoscere il capitano di persona.

Nel frattempo, dalla Scozia i rumors continuano a essere forti e Lewis viene accostato di continuo ai Rangers, che vogliono rilanciarsi in grande stile. Della situazione ha parlato lo zio di Lewis, ovvero Barry Ferguson, che a Glasgow ha giocato: "Mi piacerebbe, a un certo punto della sua carriera, vedere Lewis indossare la maglia dei Rangers, ma non mi intrometto, lui è un ragazzo indipendente e intelligente e prenderà le decisioni giuste per la sua carriera calcistica", riporta il Corriere dello Sport Stadio.