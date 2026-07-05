Ieri Domenico Tedesco è sbarcato a Bologna e si è subito concentrato in una full immersion con la società. Primo summit nel corso del pomeriggio e poi a cena. Si cerca di gettare le basi del nuovo Bologna.

Sartori e Di Vaio, sottolinea il Carlino, sono gli architetti del mercato, ma le chiavi della cassa le ha l’Ad Fenucci che dovrà gestire le scelte finanziarie. Ovviamente, si spera che le esigenze tecniche di Tedesco possano convergere con quelle di bilancio. Ecco allora che gli uomini dell’area tecnica hanno illustrato la situazione delle varie trattative all’allenatore: servono un mediano, un terzino sinistro, un difensore centrale e un attaccante. Toccherà anche a Tedesco, in sintesi, cercare di sbloccare qualche trattativa o indicare le priorità assolute.