Due giorni al raduno, una settimana al ritiro, ma il Bologna di Domenico Tedesco è ancora senza volti nuovi. Mancheranno i reduci dal mondiale, Heggem, Lucumi, Ferguson, Moro, e pure Remo Freuler, a cui il club ha fatto i complimenti per il passaggio del turno. Che sia un indizio della ripresa delle trattative?

Resta il fatto, sottolinea il Corriere di Bologna, che il mercato in entrata non è ancora partito e tutte le trattative sono in standby. Il modo per sbloccarle potrebbe essere qualche cessione e l'indiziato è Jhon Lucumi, su cui vige la clausola rescissoria da 28 milioni che nessuno ha ancora raggiunto. Ecco allora che dalla settimana in arrivo servirà iniziare a fare sul serio, non solo per il via ufficiale degli allenamenti ma anche per dare al nuovo tecnico la possibilità di lavorare. Ugresic e Koopmeiners i due profili principali.