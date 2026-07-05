Oggi prima pagina dedicata a Jhon Lucumi sul Corriere dello Sport Stadio. 'Intrigo Lucumi' è il titolo scelto dal quotidiano: tifosi in ansia. E se Jhon restasse?'.

Il difensore incanta ai mondiali, agli ottavi c'è il derby con la Svizzera di Freuler ma la distanza con la Juventus è netta: come finirà? Il Bologna ha davanti due sole strade, o trovare il rinnovo o vendere all'offerta giusta, ma per ora non è arrivata. Un anno dopo la situazione è sempre la stessa, con la clausola rescissoria da 28 milioni in scadenza il 15 luglio, cifra alla quale nessun club si è avvicinato. La Vecchia Signora non ha formula una offerta convincente e anche dopo la scadenza della clausola il Bologna vorrà incassare almeno 20 più bonus. Il rischio del parametro zero incombe, ma il club non vuole fare sconti e Stadio non esclude la permanenza di Lucumi senza la corretta offerta per venderlo.