Un mondiale anche con una tinta rossoblù. Sia Colombia che Svizzera hanno passato il turno e ora si incontreranno agli ottavi di finale, significa 'derby' tra Jhon Lucumi e Remo Freuler.

Come riporta il Carlino, però, se il colombiano ha contratto fino al 2027 ed è formalmente un giocatore del Bologna, Freuler da cinque giorni non lo è più dato che il 30 giugno è scaduto il suo accordo con il club. Da tempo c'è in ballo la proposta di rinnovo a cui Freuler non ha ancora dato una risposta definitiva, e il rischio di una uscita a parametro zero è alta, ma ieri l'indizio è arrivato via social, dove il club ha fatto i complimenti a entrambi per la sfida di martedì a Vancouver. Che questo possa essere visto come un segnale di riapertura nella trattativa di rinnovo dello svizzero?