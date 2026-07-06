Delude l'Italia Under 19 di Bollini. Gli azzurrini sono stati eliminati nella fase a gironi dell'Europeo dopo la sconfitta di misura contro l'Ucraina nella terza e ultima giornata.

All'Italia, reduce dalla vittoria con la Serbia e il pareggio con la Croazia, è stato fatale il numero di gol segnati, dato che alla contemporanea sconfitta con l'Ucraina c'è stata la vittoria netta, 3-0, dei croati sui serbi: entrambe a quattro punti, ma la Croazia ha segnato quattro gol contro i due azzurri. Eliminato dunque Massimo Pessina, il giovane portiere rossoblù, che ora avrà qualche giorno di vacanza prima di prendere parte alla preparazione estiva. Prima ci sarà lo spareggio con la Danimarca per l'accesso al mondiale Under 20. Toccherà al club decidere il suo futuro, anche considerando la possibile uscita di Federico Ravaglia. O cessione in prestito per farlo giocare con continuità o promozione alle spalle di Lukasz Skorupski.