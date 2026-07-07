Tra i tanti file da analizzare in casa Bologna c'è anche quello che porta a Lewis Ferguson, ora in vacanza dopo le fatiche al mondiale con la Scozia.

Sul mediano scozzese c'è l'interessamento dei Glasgow Rangers, che contestualmente avrebbero provato a inserire nella trattativa Connor Barron, mediano che al Bologna piace da diversi anni avendolo seguito quando militava nell'Aberdeen. Un altro profilo interessante è Nico Raskin, ma le sue prestazioni al mondiale stanno alzando il prezzo. In ogni caso, secondo Gazzetta dello Sport, il Bologna ritiene Ferguson incedibile. Sempre a centrocampo, la rosea oggi affronta anche il tema Remo Freuler. Lo svizzero deciderà il suo futuro dopo il mondiale. Il contratto gli è scaduto il 30 giugno e la speranza di rivederlo a Casteldebole è labile, ma non del tutto impossibile.