Il Bologna dovrà guardarsi dal Besiktas. I turchi nelle ultime ore hanno chiesto nuovamente informazioni per Riccardo Orsolini, passando anche dall'entourage dell'attaccante.

Il club di Vincenzo Italiano, dunque, si rimette in moto per il numero 7, ma il Bologna conta ancora di arrivare al rinnovo e per il momento non ha posto in essere cifre di cessione. Il club rossoblù ha fatto la sua proposta a Orso per un contratto fino al 2029 a 2.5 milioni di euro bonus compresi, ma la firma non c'è stata e il mercato incombe. Il Besiktas è alla finestra e il Bologna vuole prima attendere il rientro di Orsolini dalle vacanze per capire lo stato dell'arte della situazione. Saranno giorni caldi perchè il Bologna vuole fare di Orsolini la bandiera rossoblù.