1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

I nodi da sciogliere

Il Bologna si raduna oggi con la cena di squadra e poi domani via ai test atletici al Niccolò Galli di Casteldebole prima della partenza per il ritiro di Valles il 13 luglio. Per la società diversi nodi da sciogliere, soprattutto sul mercato in uscita. Per prima cosa c'è da risolvere la questione Riccardo Orsolini. Due milioni più bonus l'offerta del club ma Orso non ha ancora firmato. Lui vorrebbe restare, ma rivisitando certe cifre. La speranza di Tedesco, alla fine, è tenere tutti i big e sarebbe già un colpo di mercato. Su Castro e Rowe, per esempio, ci sono i club di Premier League e a circa 40 milioni di euro il Bologna rischia di capitolare. Poi c'è Jhon Lucumi, su cui vige la clausola da 28 milioni di euro fino al 15 luglio e il suo futuro verrà deciso dopo il mondiale, con la Juventus che sembra in pole position. In entrata, invece, ancora non si è mosso nulla e soprattutto a centrocampo, tra assenze e uscite, le rotazioni sono cortissime.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6