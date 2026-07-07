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Amey e Raimondo

Niente raduno e niente ritiro a Valles per i due prodotti del settore giovanile. L'attaccante Raimondo torna a Frosinone dopo la stagione in B in doppia cifra e avrà la sua occasione in massima serie in prestito. Lo segue anche il difensore 2005 Amey, reduce dalla stagione in C alla Pianese: il giovane venne lanciato tempo fa in prima squadra da Sinisa Mihajlovic e dalla prossima stagione avrà la sua prima vera chance nel calcio che conta.

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