Tra ricavi Uefa e cessioni Saputo non ha dovuto ripianare: i dati a bilancio

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Biennio d'oro

DI LORENZO BARUFFI

Certe notti non si scordano. Sono quelle in cui ci si innamora, quelle in cui urli, canti, piangi. Nel nostro caso, bolognesi e bolognisti, tutto è partito dalla notte in cui uscimmo a riveder le stelle. La Champions League ha cambiato le prospettive del Bologna, permettendo ai tifosi di gonfiare il petto e al club capitanato da Saputo di gonfiare le casse. L’ultimo biennio, oltre che rossoblù, è stato d’oro.

Bologna FC v Cagliari Calcio - Serie A TIM

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