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Biennio d'oro

DI LORENZO BARUFFI

Certe notti non si scordano. Sono quelle in cui ci si innamora, quelle in cui urli, canti, piangi. Nel nostro caso, bolognesi e bolognisti, tutto è partito dalla notte in cui uscimmo a riveder le stelle. La Champions League ha cambiato le prospettive del Bologna, permettendo ai tifosi di gonfiare il petto e al club capitanato da Saputo di gonfiare le casse. L’ultimo biennio, oltre che rossoblù, è stato d’oro.

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