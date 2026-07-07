Tra ricavi Uefa e cessioni Saputo non ha dovuto ripianare: i dati a bilancio
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Biennio d'oro
DI LORENZO BARUFFI
Certe notti non si scordano. Sono quelle in cui ci si innamora, quelle in cui urli, canti, piangi. Nel nostro caso, bolognesi e bolognisti, tutto è partito dalla notte in cui uscimmo a riveder le stelle. La Champions League ha cambiato le prospettive del Bologna, permettendo ai tifosi di gonfiare il petto e al club capitanato da Saputo di gonfiare le casse. L’ultimo biennio, oltre che rossoblù, è stato d’oro.
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