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Lucumi e Miretti

Si continua a parlare con insistenza di Jhon Lucumi e Fabio Miretti in una trattativa di mercato tra Bologna e Juventus entro il 30 giugno. Le due cose sono slegate. Da un lato i rossoblù mai hanno ceduto un top player a prezzi scontati con contropartite tecniche e dall'altro risulta ancora difficile pensare che il club felsineo possa aprirsi a un acquisto da 15 milioni di euro nell'esercizio di bilancio ancora in corso. Lucumi continua a costare almeno 25 milioni di euro, cifra ritenuta alta dalla Juventus. Miretti indubbiamente piace ai rossoblù, ma per il momento non a quelle cifre e con quelle tempistiche: l'ipotesi resta un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

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