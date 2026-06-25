Da Lucumi a Miretti, da Boogard a Leysen fino a Rowe: il punto sul mercato

Manuel Minguzzi
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Lucumi e Miretti

Si continua a parlare con insistenza di Jhon Lucumi e Fabio Miretti in una trattativa di mercato tra Bologna e Juventus entro il 30 giugno. Le due cose sono slegate. Da un lato i rossoblù mai hanno ceduto un top player a prezzi scontati con contropartite tecniche e dall'altro risulta ancora difficile pensare che il club felsineo possa aprirsi a un acquisto da 15 milioni di euro nell'esercizio di bilancio ancora in corso. Lucumi continua a costare almeno 25 milioni di euro, cifra ritenuta alta dalla Juventus. Miretti indubbiamente piace ai rossoblù, ma per il momento non a quelle cifre e con quelle tempistiche: l'ipotesi resta un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Atalanta BC v Bologna FC 1909 - Serie A

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