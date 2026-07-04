Si complica la pista Peer Koopmeiners per il Bologna. Almeno stando alle parole di ieri del direttore sportivo dell'Az Alkmaar Niels Van Duinen. Per il club olandese il mediano sarebbe incedibile.

In una recente intervista, infatti, il dirigente ha sottolineato l'importanza di Koopmeiners nello scacchiere dell'Az: "Koopmeiners è molto importante per noi e questo non è il momento giusto per cederlo". Sul mercato, però, di incedibili non ce ne sono e tutto si basa sulle offerte. Ecco che a 15 milioni circa la posizione degli olandesi potrebbe cambiare, ma è una cifra alta per il Bologna, soprattutto senza cessioni, infatti si continua a pensare a una cifra più bassa e una corposa percentuale sulla rivendita.