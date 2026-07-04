E' derby emiliano per Gazzetta dello Sport su Ognjen Ugresic, mediano diciannovenne del Partizan Belgrado: su di lui è spuntato il Sassuolo che ora rischia di complicare i piani dei rossoblù.

Il Bologna si è spinto fino a 7-8 milioni più corposa percentuale sulla rivendita, ma nelle ultime ore anche il Sassuolo si è fatto sotto e il centrocampo è la priorità dopo l'infortunio di Kone e la possibile cessione di Thorstvedt alla Fiorentina. La richiesta del Partizan è di 10 milioni di euro e i neroverdi potrebbero avvicinarsi alla cifra e beffare il Bologna. I rossoblù non mollano, ma ovviamente tengono in caldo anche le altre piste a centrocampo come Peer Koopmeiners, oppure De Vlieger e Delorge, senza dimenticare Raskin dei Glasgow Rangers.