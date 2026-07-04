'Martin Vitik si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza con la compagna alle Isole Baleari, ma nella sua testa il conto alla rovescia è già iniziato' scrive Dario Cervellati su Stadio.

La stagione del Bologna parte martedì sera con la cena di squadra e il difensore ceco vuole arrivare al via pronto e sereno per giocarsi le sue carte alla seconda stagione in rossoblù. La prima è stata sotto le aspettative, lui che era arrivato con grandi credenziali per sostituire Sam Beukema andato al Napoli. L'esperienza allo Sparta Praga, anche con le coppe europee disputate, lasciavano intendere un avvio più incisivo e pronto, soprattutto alla luce dei 15 milioni investiti, invece Vitik ha messo in mostra più ombre che luci, perdendo anche il treno della nazionale in vista dei mondiali. Un anno di esperienza in più potrebbe aiutarlo, ma soprattutto l'arrivo di un nuovo allenatore dovrebbe ridisegnare alcuni equilibri di squadra. Tedesco è pronto a plasmarlo con le nuove idee tattiche e Vitik vuole rispondere presente.