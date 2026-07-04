Torna il nome di Jhon Lucumi in orbita Juventus oggi su Gazzetta dello Sport. La Vecchia Signora deve stare attenta al Bayern per Gleison Bremer e il colombiano resta nella lista di mercato di Carnevali.

I bavaresi potrebbero spingersi a oltre 40 milioni per Bremer e a fronte di una cessione la Juve dovrebbe reinvestire. In Germania c'è Kim, che piace molto a Spalletti, sono stati assieme a Napoli nell'anno dello Scudetto, ma Gazzetta rilancia la pista Lucumi, difensore sempre nei pensieri di Carnevali anche se non si è concretizzato l'affare che coinvolgeva Miretti. 'Il primo nome di Carnevali resta Lucumi' scrive Gazzetta. Se ne parlerà più avanti, sostiene il quotidiano, quando tornerà il sereno dopo il mancato affare per Miretti: sembrava cosa fatta il passaggio del mediano al Bologna entro il 30 giugno, ma la pista resta apertissima.